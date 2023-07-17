Промышленное предприятие в Харькове пострадало после взрывов

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одно из промышленных предприятий Харькова пострадало в результате взрывов, прозвучавших в городе 16 июля. Оно расположено в Основянском районе города, сообщил на своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

По данным украинского СМИ «Страна.UA», в результате взрывов также была отключена электроэнергия в ряде районов Харькова. Местные жители также сообщали о столбе дыма, поднимавшегося над местом взрыва. Официальной информации о пострадавших или погибших от украинской стороны не поступало.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожным путям в Харькове. Информацию о взрывах подтвердили местные власти. Отмечается, что железная дорога использовалась для снабжения украинской армии. Кроме того, взрывы были слышны неподалеку от главного материально-технического склада ВСУ. По данным СМИ, на складе хранилась иностранная военная техника.

Помимо Харькова, воздушная тревога также прозвучала в других регионах страны: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской. Сирены в столице Украины прозвучали в 18:53 по местному времени, информации о повреждениях не поступало.