В украинских СМИ сообщается о воздушной тревоге в Киеве

В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщает Telegram-канал издания «Страна». По информации канала, она также распространяется по восточной и центральной частям Украины.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Она распространяется по восточной и центральной Украине, — говорится в сообщении издания.

В воскресенье 16 июля сирены воздушной тревоги звучали в семи регионах Украины, среди них Киевская, Харьковская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Днепропетровская области. Уточняется, что воздушная тревога также была объявлена в Киеве. В столице Украины сирены зазвучали в 18:53 по местному времени. Информация о взрывах на территориях названных областей на данный момент не поступала.

До этого взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины. Власти города объявляли воздушную тревогу. Сирена звучала на территории Сум на протяжении получаса. Днем ранее воздушную тревогу также объявляли в Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Согласно данным Министерства цифровой трансформации страны, сирены включились в 21:51. ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября прошлого года. Обстрелы фиксируются на предприятиях, связанных с энергетикой, оборонной промышленностью, военным управлением и связью.