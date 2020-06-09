Прокуратура расследует деятельность кабмина Франции в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/8f53c84c-aa58-11ea-a66f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парижская прокуратура начала предварительное расследование деятельности правительства страны в условиях пандемии коронавируса, заявил прокурор Реми Эйтц.

Он отметил, что против властей было подано уже 80 исков и жалоб за период с 24 марта. Расследование ведётся по подозрению в непредумышленных убийствах и намеренном нанесении ущерба здоровью людей, сказал Эйтц агентству France-Presse.

Целью расследования является «выяснить, имели ли место какие-то возможные нарушения уголовного кодекса» со стороны принимавших решения лиц.

Отмечается, что данное расследование не может затрагивать президента страны, как он имеет иммунитет в силу своей должности.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция Парижа не допустила проведения акции против расизма и с требованиями справедливого решения по делу о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Митингующие хотели собраться около посольства США во Франции.