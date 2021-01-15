Проигравший выборы лидера ХДС ФРГ хочет стать министром

Накануне в ФРГ избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
В первом туре голосования впереди был Мерц, набравший 385 голосов. Лашет имел 380 голосов. Но во втором туре Лашету удалось одержать победу: за него проголосовал 521 делегат, а за Мерца — 466.
Ранее наиболее вероятным преемником Меркель называли Фридриха Мерца. Политик обвинял Россию в европейском миграционном кризисе и предлагал заморозить проект российского газопровода «Северный поток — 2». Риторика Мерца не сулила РФ ничего хорошего после ухода Меркель с поста в 2021 году, писал NEWS.ru.
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