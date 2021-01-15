Проигравший выборы лидера ХДС ФРГ хочет стать министром

https://static.news.ru/photo/85fae02c-580a-11eb-86aa-fa163e074e61_660.jpg Армин Лашет и Фридрих Мерц Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, не одержавший победу на выборах на пост руководителя организации, планирует занять пост министра.

Политик собирается возглавить Министерство экономики и энергетики. Об этом он попросил победителя голосования Армина Лашета.

Новому председателю Армину Лашету я предложил, чтобы я вошёл в состав нынешнего федерального правительства и взял на себя Министерство экономики, — написал он в Twitter.

Dem neuen Parteivorsitzenden Armin #Laschet habe ich aber angeboten, in die jetzige #Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu Ã¼bernehmen.â (tm) #wegenmorgen #cdupt21 @reuters_de — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) January 16, 2021

Накануне в ФРГ избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

В первом туре голосования впереди был Мерц, набравший 385 голосов. Лашет имел 380 голосов. Но во втором туре Лашету удалось одержать победу: за него проголосовал 521 делегат, а за Мерца — 466.

Ранее наиболее вероятным преемником Меркель называли Фридриха Мерца. Политик обвинял Россию в европейском миграционном кризисе и предлагал заморозить проект российского газопровода «Северный поток — 2». Риторика Мерца не сулила РФ ничего хорошего после ухода Меркель с поста в 2021 году, писал NEWS.ru.