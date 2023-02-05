Приютившего беженцев бизнесмена в Польше осудили за «оскорбление украинцев»

Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich/Global Look Press

Бизнесмена из Люблина (Польша) по имени Ежи Анджеевский, который приютил 40 украинских беженцев после начала СВО, оштрафовали за «оскорбление украинцев» по национальному признаку, передает Kresy. Управляющий базой отдыха периодически писал посты в социальных сетях, где называл себя «врагом Бандеры и Гитлера». В итоге Анджеевским заинтересовалась местная организация, которая отслеживает расистское и ксенофобское поведение. Члены этой структуры написали в отношении предпринимателя заявление в полицию.

Публикация некоторых записей мужчины была расценена как «нападение на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости». Дело дошло до суда, по решению которого поляк был оштрафован на полторы тысячи злотых (около 25 тысяч рублей). Его признали виновным в публичном оскорблении группы лиц из-за национальной принадлежности. По мнению суда, Анджеевский говорил об украинцах, используя слова, которые обычно признаются пренебрежительными и оскорбительными.

Сам бизнесмен решил обжаловать приговор.

Нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним, — сказал Анджеевский.

Ранее антиукраинские рекламные билборды появились на улицах польского города Ченстохова. На плакатах с надписью «Это не наша война» изображен человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России. Нога на украинской стороне изображена в виде протеза. По словам политического активиста Лешека Сыкульского, такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.