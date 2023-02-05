В Польше появились антиукраинские билборды

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антиукраинские рекламные билборды появились на улицах польского города Ченстохова, пишет naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского. На плакатах с надписью «Это не наша война» изображен человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России.

Нога на украинской стороне изображена в виде протеза. По словам Сыкульского такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.

Ранее военный корреспондент польского издания Onet Марчин Вирвал заявил, что ВСУ могут столкнуться с критическими военными трудностями через полгода из-за дефицита боеприпасов на Западе. Он выразил озабоченность в связи с тем, что даже наращивание оборотов военного производства в США не закроет потребности Украины и стран Европы в ближайшее время. Журналист отметил, что США, от помощи которых зависит Украина, ежемесячно производят 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. При этом ВСУ ежедневно расстреливают около пяти тысяч снарядов.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные страны устали от Украины и Варшава поставила цель оживить эту тему. По его мнению, на Украине решается будущее Европы, если не всего мира.