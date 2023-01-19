Премьер Польши: Запад устал от Украины

Фото: Radek Pietruszka/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные страны устали от Украины, передает РИА Новости. По его словам, Варшава поставила цель оживить эту тему.

Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устает от того, что там происходит, - заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что на Украине решается будущее Европы, если не всего мира.

Ранее депутаты бундестага не вынесли на голосование предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС, которое предусматривает начало процесса передачи танков Leopard Киеву. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов встречи контактной группы по обороне Украины, запланированной на 20 января на авиабазе США «Рамштайн». На заседании будет присутствовать новый министр обороны Германии Борис Писториус, который ранее принял присягу перед бундестагом.

Конфликт на Украине в конечном счете завершится за столом переговоров, однако на сегодняшний день условия для этого не сложились, заявил президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он согласился с мнением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что происходящее на Украине закончится переговорным процессом, однако не указал, какими именно будут условия для завершения конфликта.