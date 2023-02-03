В Польше предупредили Украину о дефиците снарядов на Западе Onet: Украина столкнется с проблемами через полгода из-за дефицита снарядов на Западе

Фото: US Army

Поддоны с боеприпасами, направляющиеся в Украину

Военный корреспондент польского издания Onet Марчин Вирвал заявил, что ВСУ могут столкнуться с критическими военными трудностями через полгода из-за дефицита боеприпасов на Западе. Он выразил озабоченность в связи с тем, что даже наращивание оборотов военного производства в США не закроет потребности Украины и стран Европы в ближайшее время.

Говорят, что при таких темпах — если война не сбавит обороты, а Россия делает все возможное, чтобы она продолжалась, — примерно в июне у нас, как и у Запада, возникнут проблемы с поставками боеприпасов. Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600 процентов, но в течение двух лет. Но у нас нет ни двух лет, ни полугода, — говорит Вирвал.

Журналист отметил, что США, от помощи которых зависит Украина, ежемесячно производят 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. При этом ВСУ ежедневно расстреливают около пяти тысяч снарядов. Также Вирвал напомнил, что население России в три с половиной раза выше, чем в Украине.

Ранее Bloomberg сообщал, что США отправят Украине высокоточные снаряды GLSDB через девять месяцев. По сведениям агентства, в пакет помощи также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.