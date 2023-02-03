Высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) поступят на Украину только через девять месяцев, передает Bloomberg со ссылкой на чиновников из Пентагона. Снаряды управляются с помощью системы GPS, а дальность их действия составляет более 150 километров. Боеприпасы можно запускать из ракетных комплексов M270 и HIMARS.
По сведениям агентства, в пакет помощи также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.
Стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 млрд. При этом Соединенные Штаты отказали Киеву в том, чтобы предоставить ракеты с дальностью 300 километров.
Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе заседании правительства страны и Еврокомиссии гарантировал западным партнерам, что ВСУ не будут использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Глава ведомства заверил, что страна готова координировать действия с государствами, предоставляющими военную помощь.