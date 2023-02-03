Стало известно, когда дальнобойные ракеты поступят на Украину Bloomberg: США отправят Украине высокоточные снаряды GLSDB через девять месяцев

Фото: US Army/Digital/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) поступят на Украину только через девять месяцев, передает Bloomberg со ссылкой на чиновников из Пентагона. Снаряды управляются с помощью системы GPS, а дальность их действия составляет более 150 километров. Боеприпасы можно запускать из ракетных комплексов M270 и HIMARS.

По сведениям агентства, в пакет помощи также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.

Стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 млрд. При этом Соединенные Штаты отказали Киеву в том, чтобы предоставить ракеты с дальностью 300 километров.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе заседании правительства страны и Еврокомиссии гарантировал западным партнерам, что ВСУ не будут использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Глава ведомства заверил, что страна готова координировать действия с государствами, предоставляющими военную помощь.