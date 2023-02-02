Украина пообещала Западу не бить по России дальнобойными ракетам Министр обороны Украины Резников: ВСУ не будут использовать ракеты из ЕС на территории РФ

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Запуск GLSDB, рендер компании-разработчика SAAB

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе заседании правительства страны и Еврокомиссии гарантировал западным партнерам, что ВСУ не будут использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России, передает «Укринформ». Глава ведомства заверил, что страна готова координировать действия с государствами, предоставляющими военную помощь.

Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставить любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами, — заявил Резников.

В Совбезе ООН подтвердили, что по запросу российской стороны 8 февраля состоится заседание, на котором обсудят вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Тема заявлена в связи с поставками военной помощи Украине от стран Запада.

Ранее стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 млрд. Они управляются с помощью системы GPS, а дальность действия снарядов составляет более 150 километров. При этом Соединенные Штаты отказали Киеву в том, чтобы предоставить ракеты с дальностью 300 километров.