Принц Гарри признался, что боялся повторения истории принцессы Дианы

https://static.news.ru/photo/55b3bda6-7a58-11eb-8f22-96000091f725_660.jpg Фото: CBS/youtube.com

Британский принц Гарри вместе с супругой, бывшей актрисой Меган Маркл, дал первое совместное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В ходе разговора герцог Сассекский рассказал о страхе перед повторением истории, через которую уже проходила королевская семья. Речь идёт о трагических событиях, приведших к гибели матери Гарри — принцессы Дианы.

Её не стало после автокатастрофы в 1997 году. До этого пресса активно обсуждала разрыв Дианы с принцем Чарльзом. Принц Гарри с женой также отмечали, что британские журналисты ведут себя враждебно в их отношении. Больше всего, по собственному признанию, герцог боялся повторения трагической истории.

Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, какого было ей (Диане. — NEWS.ru) проходить через это самой столько лет назад, — заявил Гарри в интервью, фрагмент которого до премьеры обнародовали на канале CBS на YouTube.

В прошлом году пара объявила, что отказывается от статуса старших членов британской королевской семьи. Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ в феврале 2021 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, Гарри признался, что ему не потребовалось много времени после знакомства, чтобы влюбиться в актрису Меган Маркл.

Представитель королевской семьи также рассказал о взрослении сына пары Арчи. Сейчас пара ожидает второго ребёнка.