https://static.news.ru/photo/c6535dea-225d-11ea-ac62-fa163e074e61_660.jpg Принц Эндрю Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю не появился на праздновании помолвки своей старшей дочери Беатрисы, которая выходит замуж за миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Мероприятие прошло в отеле Chiltern Firehouse в Лондоне.

На торжестве были замечены мать невесты Сара, сестра Кейт Миддлтон Пиппа, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, певица Элли Голдинг и супруга Робби Уильямса Айда Филд.

Exclusive: Princess Beatrice throws engagement party at Chiltern Firehouse in London with celebrity friends... but her father, Prince Andrew, stays away. https://t.co/kynX1Do0ew — Rebecca English (@RE_DailyMail) December 19, 2019

По данным источников Daily Mail, принц Эндрю решил , что на фоне скандала вокруг его общения с миллиардером Джеффри Эпштейном сейчас не лучшее время для появления на мероприятии. Отец Беатрисы якобы побоялся, что гости вечеринки «оскорбятся или смутятся» при его появлении.

Как писал NEWS.ru, из-за скандала вокруг принца Эндрю свадьба его дочери Беатрисы может пройти вдали от глаз публики. Вероятно, невесте и её избраннику, миллионеру Эдоардо Мапелли Моцци придётся расписаться «по-тихому». Торжество может состояться в «уединённом замке» или вообще не на территории Великобритании. О помолвке принцессы Беатрисы и Эдоардо Моцци стало известно в сентябре.