Принц Чарльз не смог полностью восстановиться после коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/3e4f1ee0-b171-11ea-8399-fa163e074e61_660.jpg Принц Чарльз Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look

Британский принц Чарльз до сих пор не оправился от последствий перенесённой им коронавирусной инфекции — он не чувствует вкуса пищи и не различает запахов.

Как передаёт BBC, об этом член королевской семьи рассказал во время встречи с работниками Национальный службы здравоохранения в Королевском госпитале в графстве Глостершир. Принц Уэльский обсудил свой опыт борьбы с болезнью и выздоровления с медработниками, соблюдая все необходимые санитарные правила, в частности, оставаясь на расстоянии не менее двух метров от своих собеседников. Вместо рукопожатия он использовал восточное приветствие намасте — поднятые к лицу сомкнутые ладони.

Чарльза сопровождала его супруга Камилла Паркер-Боулз. Она заявила, что медработники представляют собой «Британию в её лучшем проявлении». Визит в госпиталь был первым публичным выходом пары после карантина.

Как писал NEWS.ru, 71-летний сын королевы Елизаветы II заразился коронавирусом в конце марта. Инфекция протекала у него в лёгкой форме, во время лечения он оставался дома. Позднее принц Чарльз назвал самоизоляцию странным и разочаровывающим опытом.