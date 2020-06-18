Принц Чарльз не смог полностью восстановиться после коронавирусной инфекции

Британский принц Чарльз до сих пор не оправился от последствий перенесённой им коронавирусной инфекции — он не чувствует вкуса пищи и не различает запахов.
Как
Чарльза сопровождала его супруга Камилла Паркер-Боулз. Она заявила, что медработники представляют собой «Британию в её лучшем проявлении». Визит в госпиталь был первым публичным выходом пары после карантина.
Как писал NEWS.ru, 71-летний сын королевы Елизаветы II заразился коронавирусом в конце марта. Инфекция протекала у него в лёгкой форме, во время лечения он оставался дома. Позднее принц Чарльз назвал самоизоляцию странным и разочаровывающим опытом.
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