https://static.news.ru/photo/90eeaff4-6e86-11ea-98c0-fa163e074e61_660.jpg Принц Чарльз Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Ему 71 год.

Накануне старший сын королевы Елизаветы II сдал анализы на COVID-19. Результаты оказались положительными, передаёт Sky News.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский вокалист Джексон Браун, который в 2004 году был введён в Зал славы рок-н-ролла, сдал анализ на наличие COVID-19 в организме. Тесты подтвердили, что музыкант заразился коронавирусом.

Несколько недель назад его самочувствие ухудшилось, начался слабый кашель, поднялась температура. В настоящее время он выздоравливает, находится в своём доме в Лос-Анджелесе.