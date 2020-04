Сын Елизаветы II отметил, что у него наблюдались лёгкие симптомы инфекции. Принц Уэльский пояснил, что самоизоляция — странный, разочаровывающий и огорчающий опыт, когда человек не может общаться с родными и друзьями, а привычная «структура жизни» внезапно исчезает.

