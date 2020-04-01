https://static.news.ru/photo/a1c5ce54-7415-11ea-966c-fa163e074e61_660.jpg Принц Чарльз Фото: Keith Mayhew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследник британского престола 71-летний принц Чарльз впервые рассказал об опыте самоизоляции после заражения коронавирусом.

Сын Елизаветы II отметил, что у него наблюдались лёгкие симптомы инфекции. Принц Уэльский пояснил, что самоизоляция — странный, разочаровывающий и огорчающий опыт, когда человек не может общаться с родными и друзьями, а привычная «структура жизни» внезапно исчезает.

As Patron of @age_uk , The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ — Clarence House (@ClarenceHouse) April 1, 2020

Принц Чарльз поблагодарил врачей, которые помогают инфицированным COVID-19, а также выразил соболезнования людям, потерявшим своих близких.

Заразившийся коронавирусом старший сын королевы Великобритании и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом в организме 72-летней Камиллы не было обнаружено инфекции. Помощникам принца Чарльза пришлось выявлять и обзванивать всех людей, с которыми тот мог контактировать. Спустя неделю после информации о заражении принц Уэльский вышел из самоизоляции, писал NEWS.ru.