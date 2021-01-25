Приезжих из третьих стран в ЕС могут обязать сдавать тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/8c3c998a-5f08-11eb-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести требование о наличии отрицательного результата теста на коронавирус для путешествующих в Евросоюз из третьих стран.

Предполагается, что приезжие должны будут проходить тестирование не позднее чем за 72 часа до поездки, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер от лица органа потребовал от фармацевтической компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением на 60% поставок вакцины от коронавируса, передавал NEWS.ru. По его словам, Еврокомиссия также потребовала выполнять контракт в полном объёме. Чиновник подчеркнул, что ЕС не собирается менять планы по вакцинации из-за задержек в поставках вакцины.

Лидеры Евросоюза провели видеоконференцию по вопросам борьбы с COVID-19 21 января. На ней было принято решение о введении нового понятия — «тёмно-красные» зоны пандемии в Европе. Так будут называть очаги с самым высоким показателем распространения инфекции, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В отношении этих зон могут вводить «целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ», добавила она. Впрочем, признала дер Ляйен, Евросоюз сейчас почти целиком одна большая «красная» эпидемическая зона.