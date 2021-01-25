ЕК требует от AstraZeneca разъяснений из-за сокращения поставок вакцины

https://static.news.ru/photo/014df104-5f01-11eb-9d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde via imago-images.de/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением на 60% поставок вакцин против COVID-19, заявил в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.

По его словам, Еврокомиссия также потребовала выполнять контракт в полном объёме. ЕС не собирается менять планы по вакцинации из-за задержек в поставках вакцин в Евросоюз.

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо руководству компании, потребовав дополнительных разъяснений в связи с объявлением компании на прошлой неделе о сокращении поставок вакцины в ЕС, — отметил Кеерсмакер, слова которого приводит ТАСС.

В настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что инструкция к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» изменилась, теперь в ней появилось предупреждение для людей с онкологическими заболеваниями.

Как поясняется, новый пункт внесён из-за недостатка информации о том, как препарат может влиять на «поведение» злокачественных новообразований.