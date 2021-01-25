Новое предупреждение появилось в инструкции к «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/3738c102-5ed1-11eb-91f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инструкция к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» изменилась, теперь в ней появилось предупреждение для людей с онкологическими заболеваниями.

Как поясняется, новый пункт внесён из-за недостатка информации о том, как препарат может влиять на «поведение» злокачественных новообразований, передаёт РИА Новости.

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями, — говорится в новой редакции инструкции.

Также в справочной информации о вакцине для медиков указано, что уровни антител к COVID-19 у добровольцев, которые испытывают вакцину «Спутник V», не имеют существенных различий у мужчин и женщин, писал NEWS.ru.