Мужчины и женщины имеют одинаковый уровень антител после «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/51c1099a-5ed0-11eb-b990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень антител к COVID-19 у добровольцев, которые испытывают вакцину «Спутник V», не имеет существенных различий у мужчин и женщин, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии — 95,83%, — указано в инструкции.

В ней также отмечается, что статистически значимых отличий у сделавших прививку различного пола и возраста не обнаружено, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, принимающий участие в тестировании, сообщил, что исследования российской вакцины «Спутник V» не показали серьёзных побочных эффектов у добровольцев. В эксперименте с российской вакциной в Венесуэле участвуют 300 человек, 40 из которых уже получили по две дозы препарата.