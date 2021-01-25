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В Венесуэле поделились результатами исследования вакцины «Спутник V»

03:59, 25 января 2021 112
Фото: sputnikvaccine.com

Исследования российской вакцины «Спутник V» не показали серьёзных побочных эффектов у добровольцев, сообщил врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, принимающий участие в тестировании.

По словам медика, наблюдались только лёгкие индивидуальные реакции, такие как боль в месте введения препарата, головная боль и общее недомогание, схожее с гриппозным. В эксперименте с российской вакциной в Венесуэле участвуют 300 человек, 40 из которых уже получили по две дозы препарата, передаёт РИА Новости.

Серьёзные, тяжёлые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом — России и Аргентине, — резюмировал врач.

В декабре Венесуэла и Россия подписали контракт, согласно которому Боливарианская Республика получит препарат «Спутник V» для вакцинации 10 млн человек.

Как писал NEWS.ru, бывший лидер Аргентины, а ныне вице-президент страны Кристина Киршнер сделала прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом она сообщила в соцсетях.

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