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Вице-президент Аргентины привилась вакциной «Спутник V»

21:14, 24 января 2021 31
Кристина Киршнер Кристина Киршнер Фото: Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший лидер Аргентины, а ныне вице-президент страны Кристина Киршнер сделала прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом она сообщила в соцсетях.

В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Тем самым я проявляю заботу не только о себе, но и об окружающих. Благодарность всем сотрудникам здравоохранения за невероятные усилия, которые они прилагают в период пандемии, — написала Киршнер.

21 января аргентинский лидер Альберто Фернандес привился от COVID-19 «Спутник V», а вакцинация российским препаратом «Спутник V» началась в стране 29 декабря 2020 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведёт телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудят поставки «Спутника V» в Мексику.

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