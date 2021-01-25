Вице-президент Аргентины привилась вакциной «Спутник V»

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Расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту оппозиционера Алексея Навального, будет поддержано Чехией. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Томаш Петршичек.

Отмечается, что 25 января пройдёт совещание руководителей МИД стран Евросоюза, где будет обсуждаться вопрос новых санкций. Чехия будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют...