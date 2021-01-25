Вице-президент Аргентины привилась вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/3de5d97e-5e70-11eb-856e-fa163e074e61_660.jpgКристина КиршнерФото: Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший лидер Аргентины, а ныне вице-президент страны Кристина Киршнер сделала прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом она сообщила в соцсетях.
В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Тем самым я проявляю заботу не только о себе, но и об окружающих. Благодарность всем сотрудникам здравоохранения за невероятные усилия, которые они прилагают в период пандемии, — написала Киршнер.
21 января аргентинский лидер Альберто Фернандес привился от COVID-19 «Спутник V», а вакцинация российским препаратом «Спутник V» началась в стране 29 декабря 2020 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведёт телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудят поставки «Спутника V» в Мексику.
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