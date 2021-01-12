В ВОЗ сообщили о процессе сертификации «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/56719618-54de-11eb-8e79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В декабре 2020 года Вуйнович информировала, что производители вакцины подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.

Насколько я знаю, обсуждение идёт, работа идёт, так что надеюсь, что после окончания этого процесса будет решение, которое мы все ожидаем, — отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.