Украинская полиция рассматривает несколько версий возникновения пожара в одесской гостинице «Токио стар». Одна из них — поджог с целью сокрытия преступления.
Кроме того, не исключается, что к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнём или нарушение правил пожарной безопасности.
Представитель Нацполиции заявил, что на место происшествия вызван судебно-медицинский эксперт, который осмотрит тела жертв инцидента. Владелец отеля выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщает телеканал «
Пожар в «Токио стар» произошёл рано утром 17 августа. Погибли восемь человек и ещё 10 пострадали. Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский взял расследование инцидента под личный контроль.