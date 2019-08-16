https://static.news.ru/photo/17e2ca04-c0db-11e9-a5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Украинская полиция рассматривает несколько версий возникновения пожара в одесской гостинице «Токио стар». Одна из них — поджог с целью сокрытия преступления.

Кроме того, не исключается, что к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнём или нарушение правил пожарной безопасности.

Представитель Нацполиции заявил, что на место происшествия вызван судебно-медицинский эксперт, который осмотрит тела жертв инцидента. Владелец отеля выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщает телеканал « 112 Украина ».

Пожар в «Токио стар» произошёл рано утром 17 августа. Погибли восемь человек и ещё 10 пострадали. Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский взял расследование инцидента под личный контроль.