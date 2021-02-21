При въезде в Польшу потребуется тест на COVID-19

Въезжающие в Польшу со следующей недели должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский.

По словам главы ведомства, пограничной охране потребуется как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах.

Мы готовимся к тому, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, соответствующие службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности Пограничной охраны, — цитирует Недзельского TVN.

По его словам, в случае отсутствия теста въезжающие в страну граждане будут направляться на десятидневный карантин.

Ранее Адам Недзельский заявил, что в стране уже началась третья волна коронавируса. Кроме того, в стране выявлена новая форма патогена. Глава польского Минздрава подчеркнул, что случай заражения южноафриканским штаммом был зафиксирован в Белостоке.