В Польше началась третья волна COVID и выявлен южноафриканский штамм

https://static.news.ru/photo/db5da720-72c2-11eb-b53a-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/XinHua

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране уже началась третья волна коронавируса. Кроме того, в государстве впервые выявлен южноафриканский штамм патогена.

Мы можем сказать, что третья волна пандемии уже в Польше, — заявил министр на пресс-конференции в Варшаве. Он подчеркнул, что показатель заражаемости растёт, причём по неделям темп прироста прослеживается ярче.

Кроме того, Недзельский отметил, что в стране выявлена новая форма патогена. Глава польского Минздрава подчеркнул, что случай заражения южноафриканским штаммом был зафиксирован в Белостоке. Его слова приводит РИА Новости.

По последним данным на 19 февраля, общее количество заражённых коронавирусом в Польше с начала эпидемии составило 1 623 218, число летальных случаев — 41 823.

Ранее NEWS.ru писал, что британская мутация коронавируса Б117 особенно быстрыми темпами распространяется в Германии. По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана, каждый пятый «позитивно протестированный инфицирован этим штаммом». Шпан признался, что потребность в снятии локдауна сейчас велика, но он призвал действовать осторожно, чтобы «не проиграть достигнутого», отметив, что ситуация ещё не полностью контролируема.