ВСУ обстреляли поселок в ЛНР, есть жертвы Из-за обстрела ВСУ поселка Краснорченское в ЛНР погибли семь человек, в том числе трое детей

Фото: Министерство обороны Украины

Артиллерия Украины

Семь мирных жителей поселка Краснореченское в ЛНР погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Также разрушено два жилых дома, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). В числе погибших трое детей.

Вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское <...> погибло семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы девочка и мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения), — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил об обстреле центральной городской больницы города Сватово Луганской Народной Республики. В результате атаки погиб один человек. Сообщалось, что по больнице могли ударить из американской гаубицы М777.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, ВСУ обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня HIMARS. Позднее сообщалось, что в результате обстрела ранения получил российский журналист Федерального агентства новостей.