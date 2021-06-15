Президент Швейцарии отметил роль России в прекращении огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/980717c8-ce01-11eb-bab0-96000091f725_660.jpg Ги Пармелен Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Россия сыграла положительную роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен, передаёт ТАСС.

По мнению главы государства, режим прекращения огня сохраняется благодаря РФ. Пармелен планирует обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в среду, 16 июня.

Мы завтра предусмотрели эту тему в нашей повестке и надеемся, что этот вопрос прозвучит в ходе дискуссии, — добавил глава МИД Швейцарии Иньяццо Кассис.

В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе были размещены российские миротворцы.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Армения должна серьёзно углубить военное сотрудничество с Российской Федерацией на фоне политики Азербайджана. По его мнению, на агрессивную политику Азербайджана Армения должна ответить международными инструментами сдерживания.