Пашинян заявил о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией

https://static.news.ru/photo/82ae485a-cdfd-11eb-96f1-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Армения должна серьёзно углубить военное сотрудничество с Российской Федерацией на фоне политики Азербайджана. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, передаёт ТАСС.

По его мнению, Армении нужно ответить на вызовы при помощи углубления военного и стратегического сотрудничества с Россией.

Мы должны обеспечить безопасность нашей страны, в том числе и с привлечением Минской группы ОБСЕ, — подчеркнул Пашинян.

В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе были размещены российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что власти Армении передали Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян. В МИД Азербайджана пояснили, что полученные минные карты спасут жизнь и здоровье десятков тысяч граждан республики.