Президент Сербии обвинил Запад в перекраивании границ страны

Президент Сербии Александр Вучич / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Западные государства заявляют, что они выступают против изменений границ Украины, но при этом призывают к независимости Косово, сообщил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva. Он отметил, что западные страны требуют от Украины защиты своей территориальной целостности, однако просят сербские власти отказаться от притязаний на Косово, которое являлось полноценной частью балканского государства.

Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будут участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косово как о «сердце Европы» и отдельной стране, — сказал Вучич.

Президент Сербии ранее сообщил, что страна будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет. Он объяснил, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Запада, поскольку проводит независимую внешнюю политику.

Вучич также заявлял, что властям Сербии приходится платить дорогую цену за то, что они не ввели вслед за другими странами Запада санкции в отношении России из-за событий на Украине.