24 января 2026 в 22:50

Президент Румынии отверг идею референдума об объединении с Молдавией

Никушор Дан Никушор Дан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Румынии Никушор Дан не поддержал идею проведения референдума об объединении с Молдавией. По его словам, «это неуместно», но при этом Румыния поддерживает соседнюю страну в ее стремлении вступить в Евросоюз, передает агентство Agerpress.

Это неуместно, пока нет [такой] воли Республики Молдова. Этот вопрос [объединения с Румынией] касается исключительно граждан Республики Молдова. Мы уважаем волю граждан Республики Молдова относительно целей, которые они выбрали. Если в определенный момент у них будет другое мнение, мы будем действовать соответствующим образом, — заявил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила готовность лично поддержать объединение Молдавии с Румынией в случае проведения соответствующего референдума. Свою позицию она аргументировала сложной геополитической обстановкой, подчеркнув, что для маленького государства становится все труднее поддерживать независимость и демократические институты.

До этого экс-глава Республики Молдова, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что страна переживает глубокий системный кризис. Вину за тяжелейшую ситуацию он возложил на Санду и ее последователей из партии «Действие и солидарность» (ПДС). Лидер социалистов заявил, что экономика государства находится в коме, а страна стоит на пороге финансового краха.

