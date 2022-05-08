Президент ФРГ Штайнмайер: мечта о едином европейском доме потерпела крах

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил о том, что концепция единого европейского дома потерпела крах, об этом он заявил на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) 8 мая, передаёт ТАСС. По мнению политика, последний президент СССР Михаил Горбачёв подарил надежду на создание общего европейского пространства, но в связи с событиями на Украине, эта идея не осуществилась.

Михаил Горбачёв дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Ситуация на Украине — это разрыв со многим, что считалось само собой разумеющимся. Эпохальный слом, — сказал глава государства.

Штайнмайер также надеется, что в немецком обществе не произойдёт раскол из-за ситуации на Украине. Он отметил, что в Германии наблюдается рост цен на продукты питания, огромные расходы на энергоносители и горючее. Но не смотря на это, он добавил, что большинство немцев поддерживают антироссийские санкции и курс правительства ФРГ.