Президент ФРГ: от COVID-19 нужно защищаться маской, а не шапочкой из фольги

https://static.news.ru/photo/1bd0e782-961d-11ea-952b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Ответ участникам акций протеста против ограничений из-за коронавируса, среди которых есть сторонники «теории заговора», дал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предложил им обзавестись медицинскими масками, а не шапочками из фольги.

Сам я дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги, — цитирует президента ФРГ РИА Новости.

Штайнмайер заметил, что демократия нуждается в критике, она живёт за счёт критики, поэтому необходимо, чтобы меры, которые принимаются, вновь и вновь обсуждались — нужны ли они, есть ли альтернатива, как долго их сохранять. Он выразил надежду на то, что дискуссия по этому вопросу будет проходить умеренно, с ориентировкой на факты.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны продолжать придерживаться действующих эпидемиологических правил на фоне постепенного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.