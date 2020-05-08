Меркель призвала жителей Германии соблюдать эпидемиологические правила

https://static.news.ru/photo/a3465730-9391-11ea-bb77-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Pres

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны продолжать придерживаться действующих эпидемиологических правил на фоне постепенного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Об этом она заявила в ходе своего выступления в Берлине. По её словам, сейчас ФРГ «вступает в новую фазу пандемии», передаёт ТАСС.

Важно будет параллельно с послаблениями обеспечить, чтобы граждане выполняли основные предписания — сохраняли дистанцию, носили защитные маски. Это очень важно, — заявила Меркель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Берлина задержала 30 человек, принявших участие в акции возле бундестага. Собравшиеся выступили против антиэпидемиологических мер властей. На участие в акции было заявлено не более 50 человек, однако собралось гораздо больше. Полицейские несколько раз просили собравшихся соблюдать дистанцию по отношению друг к другу, но они не реагировали.