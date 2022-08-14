Президент Франции подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Заявление Елисейского дворца по этому поводу приводит газета Le Figaro.

Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в их непосредственном соседстве, — сказано в сообщении.

По мнению властей Франции, вступление стран в НАТО внесёт «значительный вклад» в общею европейскую безопасность.

Согласно заявлению главы МИД Франции Картин Колонна, обе стороны нуждаются в ратификации протоколов всеми 30 организациями — членами НАТО, чтобы получить защиту в случае нападения.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Швеции и Финляндии по-прежнему не выполнили своих обязательств перед Анкарой для вступления в НАТО. Одним из условий вступления стран в Альянс было требование выдать Турции граждан, обвиненных в терроризме и укрывающихся в северных европейских государствах.