https://static.news.ru/photo/e8f95d84-248a-11ea-b054-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон отказался от положенной ему после окончания срока президентства пенсии и других привилегий.

Срок пребывания Макрона на посту главы государства истекает в 2022 году. Он не станет получать полагающуюся ему выплату в случае победы на очередных президентских выборах. Кроме того, Макрон отказался от предоставленной законодательством возможности занять пожизненный пост в Конституционном совете, сообщает Le Parisien со ссылкой на источник во французском правительстве.

В кабмине отметили, что решение главы государства продиктовано ситуацией в стране. Собеседник издания отметил, что высшие чиновники должны подавать пример согражданам.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Очередная забастовка прошла 17 декабря в Париже, Бордо, Ницце и ряде других городов.