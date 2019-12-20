Французский лидер Эммануэль Макрон отказался от положенной ему после окончания срока президентства пенсии и других привилегий.
Срок пребывания Макрона на посту главы государства истекает в 2022 году. Он не станет получать полагающуюся ему выплату в случае победы на очередных президентских выборах. Кроме того, Макрон отказался от предоставленной законодательством возможности занять пожизненный пост в Конституционном совете,
В кабмине отметили, что решение главы государства продиктовано ситуацией в стране. Собеседник издания отметил, что высшие чиновники должны подавать пример согражданам.
Ранее NEWS.ru писал, что во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Очередная забастовка прошла 17 декабря в Париже, Бордо, Ницце и ряде других городов.
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