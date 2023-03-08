Президент Чехии уйдет в отставку Милош Земан покинет пост президента Чехии в связи с окончанием сроков мандата

Фото: Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан

Милош Земан покинет пост президента Чехии в связи с истечением второго пятилетнего мандата главы государства, сообщает ТАСС. 9 марта в Праге пройдет инаугурация нового президента Петра Павела.

Земан стал первым президентом республики, избранным в ходе прямых и всеобщих выборов, и занимал пост главы Чешской Республики с 8 марта 2013 года по 8 марта 2023 года. За ним пожизненно закреплены автомобиль с водителем и охрана. Ежемесячные доходы Земана после отставки составят 123 тысяч крон (около €5,2 тысяч), включая пенсию и выделяемые государством средства на содержание помощника-ассистента, которым станет его супруга Ивана Земанова.

Генерал армии в отставке и экс-председатель военного комитета НАТО Павел выиграл президентские выборы в Чехии в конце января. Он набрал 57% голосов, его оппонент Андрей Бабиш заручился поддержкой 42,9% избирателей.

Ранее Павел сообщил о намерении посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Ожидается, что их визит придется на весну 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил их на Украину.