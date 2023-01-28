Отставной генерал Павел лидирует на выборах президента Чехии

Фото: MARTIN DIVISEK/ТАСС

Петр Павел

Генерал армии в отставке, экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел лидирует на президентских выборах в Чехии, сообщает национальное телевидение. Согласно предварительным данным, он набрал 57% голосов.

Петр Павел выиграл битву за Замок. После подсчета девяти десятых участков у него 57,1% голосов. Его оппонент, Андрей Бабиш, на данный момент набрал 42,9%, — говорится в сообщении.

Павел уже получил поздравления от своих соперников Дануши Нерудовой и Павла Фишера, не прошедших во второй тур, а также от премьер-министра Чехии Петра Фиала.

Второй тур президентских выборов проходил в Чехии 287-28 января. Согласно данным Чешского статистического агентства, явка избирателей составила чуть более 70%, что не на много превышает показатели первого тура.

После первого тура выборов кандидат на пост президента Чехии Бабиш заявил, что ему и его жене поступили письма с угрозами и оскорблениями. К одному из посланий прилагался боевой патрон. По словам политика автор адресованного ему письма поставил условие: «либо ты проиграешь, либо умрешь, либо отступишь». Бабиш обратился в полицию за временной защитой. Он также отметил, что вынужден был прекратить «контактную» предвыборную кампанию.