Зеленский пригласил в Киев нового президента Чехии Зеленский поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии и пригласил на Украину

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Павел

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил 29 января избранному главой Чехии Петру Павелу, поздравил его с победой на выборах и пригласил его посетить Киев. О приглашении рассказал сам Павел в Twitter.

Благодарю президента [Украины] Владимира Зеленского за его поздравление с моим успехом на президентских выборах и за приглашение посетить Киев. Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я заверил его, что Украина может и в дальнейшем быть уверенной в поддержке со стороны Чехии, — отметил избранный президент Чехии.

Накануне он сообщил о намерении посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Ожидается, что их визит придется на весну 2023 года.

Ранее генерал армии в отставке, экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел выиграл президентские выборах в Чехии. Он набрал 57% голосов, его оппонент, Андрей Бабиш, заручился поддержкой 42,9% избирателей.