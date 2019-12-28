Александр Ван дер Беллен, занимающий пост австрийского федерального президента, получил приглашение российской стороны посетить торжества, посвящённые 75-летию Победы в Москве. Это подтвердил представитель Ван дер Беллена Райнхард Пикль-Херк.
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский ранее сообщил, что российское диппредставительство передало соответствующее приглашение,
Приглашение из Москвы господин федеральный президент уже получил. О его возможном участии мы объявим своевременно, — сказал Любинский.
Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев рассказал о разных взглядах на историю у Москвы и Варшавы. Речь, в частности, идёт о событиях Второй мировой войны, писал NEWS.ru.
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