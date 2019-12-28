https://static.news.ru/photo/1e52db9a-2a3a-11ea-85fa-fa163e074e61_660.jpg Российский посол в Польше Сергей Андреев Фото: poland.mid.ru

Москва и Варшава слишком по-разному смотрят на исторические события, в частности на Вторую мировую войну. И не стоит ожидать, что в нынешних условиях позиции двух стран сблизятся. Так считает российский посол в Польше Сергей Андреев.

Он рассказал РИА Новости, как побывал в польском посольстве после высказываний президента РФ Владимира Путина о политике Варшавы в 30-е годы ХХ века.

Российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии Юзефа Липского. Тогда дипломат поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение», как отметил глава РФ.

Андреев отметил, что оценка Путина «естественно, не понравилась польским коллегам». Российского дипломата вызвали в посольство Польши, где директор восточного департамента МИД страны Ян Хофмокль постарался изложить польские контраргументы.

В теме начала Второй мировой войны Варшава стремится сконцентрировать основное внимание на пакте Молотова — Риббентропа. Это договор о ненападении между Советским Союзом и Германией от 29 августа 1939 года.

По польской историографии именно это событие стало прологом к началу Второй мировой войны, чуть ли не сигналом к её началу, — пояснил Андреев.

Российский дипломат подчеркнул, что история началась с Версальского договора, который создал питательную среду для немецкого реваншизма. Кроме того, Андреев напомнил и про «позорный мюнхенский сговор».

При этом в переговорах Польша не участвовала, но, как показал наш президент на саммите СНГ, её интересы представлял Гитлер, о чём потом сам говорил польским властям, — подчеркнул посол.

Таким образом выходит, что тезис о якобы равной ответственности гитлеровской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны, который гуляет сейчас по различным европейским документам, совершенно несостоятелен, пояснил Андреев.

По его мнению, полемика вокруг этих вопросов обострилась неспроста. Ведь особо остро дискуссии об истории Второй мировой войны стали разворачиваться в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которую Россия отметит в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, попытки переписать историю прокомментировала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала недопустимыми сравнения роли фашистской Германии и Советского Союза в годы войны.