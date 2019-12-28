Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне выразил уверенность, что его страна будет представлена на праздновании Дня Победы в 2020 году в Москве на высоком уровне.

Вторая мировая война была самой трагической страницей в истории еврейского народа, и мы помним, что в те тяжёлые годы евреи в рядах Красной армии плечом к плечу с бойцами многих...