https://static.news.ru/photo/4e267ae2-2a36-11ea-ad33-fa163e074e61_660.jpgВалентина МатвиенкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает недопустимым сравнивать роль фашистской Германии и Советского Союза в годы войны. Так она прокомментировала попытки некоторых стран переписать историю Второй мировой войны.
Мы располагаем уникальными архивными документами, и в них правда. Их не перепишешь. Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это преступно, это недопустимо, — сказала в программе «Москва. Кремль. Путин» Матвиенко.
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Запись в дневнике польского дипломата Путин прокомментировал 24 декабря на заседании коллегии Министерства обороны РФ.