Премьер Польши назвал страну защитницей Европы от мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна является защитницей всей Европы от массового наплыва мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз через Белоруссию. В интервью газете Bild он сказал, что ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась, но при этом она остаётся довольно опасной.

Моравецкий утверждает, что Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. В случае если Польша не сможет защитить свои границы, то сотни миллионов беженцев из Африки или Ближнего Востока попытаются попасть в Европу, особенно в Германию.

В ФРГ проживает более 80 млн человек — вы бы позволили приехать ещё 50 млн? Я думаю, что люди в Германии были бы недовольны этим, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни, — сказал Моравецкий.

Премьер Польши добавил, что для защиты от мигрантов необходимо использовать все средства, «будь то стена, забор или электронные системы, которые немедленно сообщают о любом вторжении».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. В ночь на 17 ноября небольшие группы мигрантов несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу.

Из-за миграционного кризиса власти Польши выразили намерение построить капитальное заграждение к первой половине 2022 года. Сенатор Кшиштоф Мруз заявил, что строительство стены на польско-белорусской границе начнётся 15 декабря.