Премьер-министр и глава Северного Кипра лидируют на президентских выборах

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Премьер-министр самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар и действующий глава не признанного мировым сообществом государственного образования Мустафа Акынджи лидируют на президентских выборах после обработки почти половины бюллетеней.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местного телерадиовещателя, Татар после обработки 49,77% бюллетеней набирает 32,34% голосов, Акынджи — 29,83%. Такой расклад не оставляет шансов на то, что кто-то из кандидатов преодолеет порог, необходимый для победы в первом туре (50% голосов избирателей).

Второй тур выборов нового лидера турок-киприотов назначен на 18 октября, Акынджи и Татар практически обеспечили себе участие в нём.

11 октября президентские выборы также проходили в Таджикистане. Как передавал NEWS.ru, глава ЦИК страны Бахтиер Худоерзода заявил, что голосование прошло без жалоб и нарушений. Результаты станут известны 12 октября.