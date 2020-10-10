Премьер-министр и глава Северного Кипра лидируют на президентских выборах

Премьер-министр самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар и действующий глава не признанного мировым сообществом государственного образования Мустафа Акынджи лидируют на президентских выборах после обработки почти половины бюллетеней.
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Второй тур выборов нового лидера турок-киприотов назначен на 18 октября, Акынджи и Татар практически обеспечили себе участие в нём.
11 октября президентские выборы также проходили в Таджикистане. Как передавал NEWS.ru, глава ЦИК страны Бахтиер Худоерзода заявил, что голосование прошло без жалоб и нарушений. Результаты станут известны 12 октября.
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