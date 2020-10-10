В Таджикистане завершилось голосование на выборах президента

https://static.news.ru/photo/c64047da-0be8-11eb-a874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЦИК Таджикистана Бахтиер Худоерзода заявил, что президентские выборы в стране завершились, пройдя без жалоб и нарушений. Итоговые результаты объявят в понедельник, 12 октября.

Выборы прошли свободно и демократично, в соответствии с законами Республики Таджикистан, при высокой активности граждан, — цитирует главу ЦИК РИА Новости.

Явка при голосовании, по предварительным данным, превысила 70%.

За пост главы государства боролись пять человек: действующий президент Эмомали Рахмон, лидер Коммунистической партии Миродж Абдуллоев, первое лицо Аграрной партии Рустам Латифзода, глава Партии экономических реформ Рустам Рахматзода и возглавляющий Социалистическую партию Абдухалим Гаффорзода.

Рахмон возглавляет страну уже 28 лет, это рекорд для стран постсоветского пространства. Для него эти выборы стали пятыми.

Как передавал NEWS.ru, высокая активность избирателей позволила признать выборы в Таджикистане состоявшимися ещё в 15:00 по местному времени (13:00 мск). Для подобного признания необходимо участие не менее половины избирателей, внесённых в списки.