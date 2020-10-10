Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися

https://static.news.ru/photo/14968234-0bb0-11eb-896f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦИК Таджикистана признал проходящие в стране выборы президента состоявшимися. По данным комиссии, явка избирателей на 15:00 (13:00 мск) составила 70,7%.

Согласно законодательству республики, такое количество проголосовавших «является основанием считать выборы состоявшимися», сообщил председатель ЦИК Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

Он отметил, что за первые девять часов выборов на всех 3375 избирательных участках республики проголосовали 3 495 215 избирателей, что составило 70,7% от количества внесённых в список избирателей, передаёт ТАСС.

За пост главы государства борются пять кандидатов: действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодёжи и Народной демократической партией Таджикистана, а также Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана, Миродж Абдуллоев от коммунистов и Рустам Латифзода от аграриев.

Ранее NEWS.ru писал, что Рахмон может использовать президентские выборы для передачи власти своему сыну, который является мэром Душанбе, а также председателем Национального совета — верхней палаты Высшего собрания Таджикистана. При этом для президента передача власти сыну не будет означать утраты реального влияния на политику. Титул «Лидер нации» останется при Рахмоне.