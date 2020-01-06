Юри Ратас Юри Ратас Фото: Jüri Ratas/facebook.com

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал видеопоздравление на русском языке в честь празднования Рождества Христова.

Поздравление появилось на официальной странице Ратаса в Facebook.

Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью. Светлого Рождества! — сказал политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, в которой поздравил его с Рождеством и пригласил снова приехать в Сербию, писал NEWS.ru.

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