Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал видеопоздравление на русском языке в честь празднования Рождества Христова.
Поздравление появилось на официальной странице Ратаса в Facebook.
Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью. Светлого Рождества! — сказал политик.
Ранее президент Сербии Александр Вучич направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, в которой поздравил его с Рождеством и пригласил снова приехать в Сербию, писал NEWS.ru.
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