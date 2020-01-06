Фото: Jüri Ratas/facebook.com

Половина территории Греции оказалась завалена снегом в результате снегопада, который обрушился на страну в ночь перед православным Рождеством. Об этом сообщает информационное агентство AMNA.

По его данным, Греция была охвачена холодным фронтом, который привёл к резкому падению температуры. Дороги во многих горных районах с севера до острова Крит были закрыты из-за снега и льда,...