Премьер Италии Марио Драги предупредил, что причиной победы президента России Владимира Путина над Европейским союзом могут стать разногласия, возникающие внутри ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с высказываниями политика. По словам Драги, «раскол» является частью стратегии Кремля.
Создание раскола между странами ЕС является частью путинской стратегии, и если ЕС не проявит единства, то победит Путин, — сказал Драги
Он также добавил, что экономика Евросоюза «находится в состоянии рецессии». По словам Драги, она отмечается «фрагментацией рынка и имеет непосредственное воздействие на единство в ЕС». При этом итальянский лидер уверен, что если Брюссель не сможет по-настоящему объединиться , то «это приведет к победе Путина».
Уточняется, что предупреждение Драги прозвучало в момент, когда лидеры обсуждали спорный энергетический пакет и после того, как Германия подверглась критике за план национальной помощи в размере €200 млрд ($196 млрд), который, по мнению некоторых, создаст дисбаланс в ЕС.
В начале октября Politico сообщило, что крупные траты Германии в размере €200 млрд на поддержку собственной экономики вызвали раскол в Евросоюзе. Причиной этого стало то, что в то время как в ФРГ власти выделяют большую финансовую помощь, страдают экономики более бедных стран ЕС. По данным журналистов, разногласия наблюдались в первую очередь в Италии и Франции.