Премьер Италии Драги назвал условие победы Путина над ЕС Bloomberg: премьер Италии Драги предупредил, что разногласия в ЕС обернутся победой Путина

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Марио Драги

Премьер Италии Марио Драги предупредил, что причиной победы президента России Владимира Путина над Европейским союзом могут стать разногласия, возникающие внутри ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с высказываниями политика. По словам Драги, «раскол» является частью стратегии Кремля.

Создание раскола между странами ЕС является частью путинской стратегии, и если ЕС не проявит единства, то победит Путин, — сказал Драги

Он также добавил, что экономика Евросоюза «находится в состоянии рецессии». По словам Драги, она отмечается «фрагментацией рынка и имеет непосредственное воздействие на единство в ЕС». При этом итальянский лидер уверен, что если Брюссель не сможет по-настоящему объединиться , то «это приведет к победе Путина».

Уточняется, что предупреждение Драги прозвучало в момент, когда лидеры обсуждали спорный энергетический пакет и после того, как Германия подверглась критике за план национальной помощи в размере €200 млрд ($196 млрд), который, по мнению некоторых, создаст дисбаланс в ЕС.

В начале октября Politico сообщило, что крупные траты Германии в размере €200 млрд на поддержку собственной экономики вызвали раскол в Евросоюзе. Причиной этого стало то, что в то время как в ФРГ власти выделяют большую финансовую помощь, страдают экономики более бедных стран ЕС. По данным журналистов, разногласия наблюдались в первую очередь в Италии и Франции.