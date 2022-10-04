Politico: в ЕС возник раскол из-за транжирства Германии Politico: в ЕС возникли большие разногласия из-за попытки Германии спасти свою экономику

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Крупные траты Германии в размере €200 млрд на поддержку собственной экономики вызвали раскол в Евросоюзе, пишет Politico. В то время как в ФРГ власти выделяют большую финансовую помощь, страдают экономики более бедных стран ЕС. По данным журналистов, разногласия наблюдаются в первую очередь в Италии и Франции.

В ЕС растет несогласие, особенно в таких тяжеловесах, как Италия и Франция, по поводу крупного пакета помощи Германии в размере €200 млрд, чтобы защитить потребителей и бизнес от всех последствий энергетического кризиса, — говорится в материале.

Большую «финансовую подушку» Германии критиковали еще во время пандемии коронавируса, когда остальные страны ЕС были вынуждены спешно пополнять свои спасательные фонды. По мнению европейских политиков, такие действия властей ФРГ «ведут к пропасти», поскольку единую Европу заменит гегемония сильнейших государств.

Ранее профессор Уорского университета Марк Харрисон заявил, что к расколу Евросоюза в борьбе с Россией может привести приход к власти правых политиков. По его словам, в кризисные времена, которые сейчас переживает ЕС, расцветают популистские движения, которые несут угрозу европейскому единству.