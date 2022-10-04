В США предрекли раскол Евросоюза в борьбе с Россией Fortune: приход к власти правых может привести к расколу ЕС в борьбе с Россией

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К расколу Евросоюза в борьбе с Россией может привести приход к власти правых политиков, заявил профессор Уорского университета Марк Харрисон. По его словам, в кризисные времена, которые сейчас переживает ЕС, расцветают популистские движения, которые и несут угрозу европейскому единству, пишет Fortune.

В тот момент, когда люди переживают какие-то глубокие социальные потрясения, они ищут безопасности. Они, вполне возможно, потянутся к партиям, которые обещают навести порядок для простых людей, — сказал Харрисон.

Он добавил, что обычные граждане не готовы противостоять экономическому спаду, давлению со стороны России и кризису беженцев.

Накануне итальянский журналист Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России. Причем кризис начался еще в октябре 2021 года, но в Европе предпочли не замечать проблемы, отметил он в своей публикации.

Ранее стало известно, что взрывы на «Северных потоках» угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине. Об этом заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент. Ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей ФРГ, а это способно образовать «трещины» в вопросе поддержки Киева, отметил он.