В Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к России Журналист Il Giornale Порро: для ЕС настал час расплаты из-за российского газа

Фото: Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press

Рим, Италия

Заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России. Причем кризис начался еще в октябре 2021 года, но в Европе предпочли не замечать проблемы, отметил он в своей публикации.

К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объем, который у нас будет, дорого обойдется. В скором времени мы должны решить, что нам делать с нормированием. С такими заоблачными ценами рынок беспощаден: убивает тех, кто больше потребляет, — подчеркнул Порро.

Он добавил, что в Брюсселе, даже когда началась российская спецоперация на Украине, не смоли адекватно действовать для решения газового вопроса.

До настоящего времени Европа гналась за несбыточными мечтами. Она ничего не сделала, но, хуже всего, пообещала такие ограничения на цены, которые на самом деле не могла установить, — пояснил автор публикации.

Он убежден, что у Брюсселя уже нет возможности повлиять на ситуацию, поскольку на газовом рынке ЕС у России монопольное положение. По мнению Порро, Италия не может заместить голубое топливо, прежде получаемое от Москвы. Не помогут даже новые контракты с другими поставщиками. Из-за нехватки газа ожидаются проблемы с электроэнергией, их не решить с помощью солнечных панелей.

Муниципальные предприятия в безысходности. <...> Если быть предельно ясными, газа не хватает или же никто не верит в то, что его будет достаточно в следующие месяцы, — написал журналист.

Ранее стало известно, что взрывы на «Северных потоках» угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент. Ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей ФРГ, а это способно образовать «трещины» в вопросе поддержки Киева, отметил он.